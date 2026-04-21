Napoli, riapre la Biblioteca dei Girolamini: al via il percorso espositivo sul Rinascimento meridionale

Da martedì 22 aprile 2026 riapre al pubblico la storica Biblioteca dei Girolamini di Napoli, grazie a un nuovo percorso di visita inaugurato con la mostra “Rinascimento Meridionale – La biblioteca di Andrea Matteo III Acquaviva”. L’esposizione sarà visitabile fino al 19 luglio e rappresenta un evento di grande rilievo culturale per la città e per l’intero Mezzogiorno.

Il progetto espositivo ricostruisce una selezione della preziosa raccolta libraria appartenuta ad Andrea Matteo III Acquaviva, attraverso codici miniati e numerosi prestiti che arricchiscono il percorso. Alcuni dei volumi esposti risalgono alla prima metà del Settecento e sono custoditi da secoli all’interno della Biblioteca dei Girolamini. Il tutto è valorizzato da un allestimento multimediale che accompagna il visitatore in un viaggio tra storia, arte e sapere.

Il nuovo itinerario consente inoltre di accedere alle sale storiche della Biblioteca, una delle più importanti del Sud Italia, che conserva un patrimonio di circa 159.700 unità tra volumi antichi, testi moderni e opuscoli. Chiusa dal 2012, la riapertura rappresenta un passaggio significativo, vissuto come un vero e proprio atto di restituzione alla comunità.

L’ingresso al percorso avviene dallo storico accesso di via Duomo 114 e sarà regolato da un sistema contingentato per motivi di sicurezza: sono previsti gruppi di massimo 40 persone ogni 45 minuti. I biglietti possono essere acquistati in prevendita sul sito www.museiitaliani.it o tramite l’app Musei Italiani.

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, si inserisce nel programma di valorizzazione del Complesso monumentale dei Girolamini e conferma il ruolo centrale di Napoli nel panorama culturale nazionale. Una riapertura attesa da anni, che restituisce ai cittadini e ai visitatori uno dei luoghi più significativi della memoria storica e bibliografica del territorio.