Elezione del Presidente della Provincia di Avellino: affluenza al 38,48% alle ore 12

AVELLINO – Prosegue regolarmente la consultazione per l’elezione del Presidente della Provincia di Avellino. Alle ore 12 di oggi, 6 giugno 2026, hanno votato complessivamente 528 aventi diritto sui 1.372 chiamati alle urne, con un’affluenza pari al 38,48%.

Nel dettaglio, la partecipazione al voto nelle diverse fasce demografiche risulta così distribuita:

Fascia A: 334 votanti su 884 aventi diritto (37,78%)

334 votanti su 884 aventi diritto (37,78%) Fascia B: 99 votanti su 256 aventi diritto (38,67%)

99 votanti su 256 aventi diritto (38,67%) Fascia C: 47 votanti su 130 aventi diritto (36,15%)

47 votanti su 130 aventi diritto (36,15%) Fascia D: 48 votanti su 102 aventi diritto (47,06%)

La percentuale più alta di partecipazione si registra nella Fascia D, che supera il 47%, mentre le altre fasce si attestano su valori compresi tra il 36% e il 39%.

Le operazioni di voto proseguiranno per l’intera giornata e nelle prossime ore saranno resi noti ulteriori aggiornamenti sull’affluenza e sull’andamento della consultazione che porterà all’elezione del nuovo Presidente della Provincia di Avellino.