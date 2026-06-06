Giulietta Fabbo presenta ad Avellino il nuovo romanzo “La strada oltre il ponte”

AVELLINO – Giovedì 11 giugno 2026, alle ore 19:00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, sarà presentato il nuovo romanzo della scrittrice avellinese Giulietta Fabbo, dal titolo “La strada oltre il ponte”, pubblicato da PAV Edizioni.

Dopo le apprezzate opere “L’albero di nespole” e “La pausa preziosa”, l’autrice torna in libreria con un romanzo intenso e coinvolgente che affronta temi universali quali la memoria, il valore degli affetti, il peso delle scelte e il significato autentico della realizzazione personale.

Protagonista della vicenda è Achille, un uomo che ha dedicato l’intera esistenza alla costruzione di ponti e alla ricerca del successo professionale, trascurando però i legami più importanti. In una stanza d’ospedale, mentre il passato riaffiora con forza, è chiamato a confrontarsi con le proprie decisioni e con ciò che realmente lascia dietro di sé. Sullo sfondo si intreccia la memoria del bombardamento di Avellino del 14 settembre 1943, una pagina dolorosa della storia cittadina che attraversa le vicende dei personaggi e conferisce al racconto una forte dimensione storica e umana.

L’incontro rappresenterà un’occasione per dialogare con l’autrice sui temi del libro, sul processo creativo che ha portato alla sua realizzazione e sul rapporto tra memoria individuale e memoria collettiva.

La cittadinanza, gli appassionati di lettura e gli operatori dell’informazione sono invitati a partecipare.

Presentazione del libro

“La strada oltre il ponte”

di Giulietta Fabbo

Giovedì 11 giugno 2026 – ore 19:00

Circolo della Stampa di Avellino

Ingresso libero.