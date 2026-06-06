Napoli: dovrà scontare oltre 16 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 5 novembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena 16 anni e 27 giorni di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata.