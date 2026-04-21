Meteo Irpinia, tornano freddo e vento: nubi e possibili piogge nella giornata di mercoledì

Secondo il bollettino meteorologico emesso il 21 aprile 2026 alle ore 22:45, cambia lo scenario climatico sull’Irpinia. Sul territorio stanno infatti entrando correnti di grecale che, nelle prossime 36 ore, determineranno un sensibile calo delle temperature.
Per la giornata di mercoledì 22 aprile sono previste condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso per gran parte del giorno. Nel corso del pomeriggio non si escludono precipitazioni, che potrebbero risultare più diffuse soprattutto nelle aree interne.
Le temperature sono attese in diminuzione, con un calo anche marcato nei valori massimi. Il cambiamento sarà accompagnato da venti moderati dai quadranti nord-orientali, con possibili rinforzi in serata, soprattutto nelle zone montuose, dove le raffiche potrebbero raggiungere i 70-80 km/h.
Un quadro meteorologico che segna un ritorno a condizioni più fresche e instabili, dopo le giornate precedenti caratterizzate da maggiore stabilità.