Controlli straordinari tra San Giuseppe Vesuviano e Marigliano: identificate 222 persone

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalle forze dell’ordine per rafforzare la sicurezza e il presidio delle aree urbane.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione congiunta nei comuni di San Giuseppe Vesuviano e Marigliano, coinvolgendo gli agenti dei Commissariati di San Giuseppe Vesuviano e Nola, i militari dell’Arma dei Carabinieri, il Reparto Prevenzione Crimine Campania e personale della Polizia Locale.

Nel corso dell’attività sono state identificate 222 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, e sono stati controllati 86 veicoli. Gli operatori hanno inoltre contestato due violazioni al Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle attività commerciali del territorio, con quattro esercizi sottoposti a verifica per accertare il rispetto delle normative vigenti.

I controlli hanno interessato anche le persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria: 15 soggetti destinatari di misure restrittive o alternative alla detenzione sono stati verificati dagli operatori.

L’operazione rientra nel piano di monitoraggio e prevenzione predisposto per contrastare fenomeni di illegalità e garantire una maggiore sicurezza nei comuni dell’area nolana e vesuviana.