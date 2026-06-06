Avella, il carabiniere Carmine Colucci premiato per meriti di servizio

Importante riconoscimento per il carabiniere Carmine Colucci, originario di Avella e in servizio presso la Stazione Carabinieri di Quarrata, in provincia di Pistoia.

In occasione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, celebrato nei giorni scorsi, il militare è stato insignito di un prestigioso attestato insieme ad altri colleghi distintisi per particolari meriti di servizio.

Il riconoscimento è stato conferito per l’elevato senso del dovere, la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso di una complessa attività investigativa svolta nel luglio 2025, che ha evidenziato le sue capacità operative e la dedizione al servizio della collettività.

La notizia ha suscitato grande orgoglio nella comunità avellana, che vede in Carmine Colucci un esempio di serietà, sacrificio e attaccamento ai valori dell’Arma.

Particolarmente emozionati i genitori, Antonio Colucci e Francesca, che hanno voluto esprimere pubblicamente le loro congratulazioni al figlio per l’importante traguardo raggiunto.

«Siamo orgogliosi di Carmine e del lavoro che svolge ogni giorno con impegno e responsabilità al servizio dei cittadini. Questo riconoscimento premia il suo sacrificio e la sua dedizione all’Arma dei Carabinieri», hanno dichiarato.

Un premio che rappresenta non solo un importante attestato professionale, ma anche motivo di soddisfazione per tutta la famiglia e per la comunità di Avella, che si congratula con il giovane militare per il prestigioso risultato ottenuto.

Congratulazioni a Carmine Colucci per questo importante riconoscimento e per il servizio svolto con onore nell’Arma dei Carabinieri.