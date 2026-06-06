Taurano, 11 anni di promessa d’amore: gli auguri di Maria Manzi al marito

Una data speciale da custodire nel cuore e da celebrare con emozione. A Taurano, Maria Manzi festeggia l’undicesimo anniversario della promessa di matrimonio, un traguardo che racconta anni di amore, complicità e condivisione.

Undici anni fa una promessa pronunciata con il cuore ha segnato l’inizio di un cammino costruito giorno dopo giorno, fatto di emozioni sincere, sacrifici e momenti indimenticabili. Un legame che il tempo ha reso ancora più forte e prezioso.

Per l’occasione, Maria ha voluto dedicare parole cariche di sentimento alla persona amata:

“Quel giorno ti ho promesso il mio cuore, e ogni giorno da allora l’ho confermato. Ti amo come il primo giorno. Buon anniversario.”

Un messaggio semplice ma profondo, capace di racchiudere l’essenza di un amore che continua a rinnovarsi nel tempo.

A Maria Manzi e a suo marito giungano i più sinceri auguri affinché possano continuare a vivere insieme tanti altri anni di felicità, serenità e amore.

Buon anniversario di promessa di matrimonio!