Napoli, nuovi spari nel centro storico: colpi nell’androne di un palazzo. Indagini in corso

Notte di tensione nel cuore di Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi in vico Limongiello. A chiamare le forze dell’ordine sono stati alcuni residenti, svegliati dal rumore degli spari poco dopo l’una.

Giunti sul posto, i militari del Nucleo Radiomobile e della PMZ Centro hanno rinvenuto quattro proiettili conficcati nell’androne di un edificio al civico 5. Fortunatamente non si registrano feriti, ma la paura tra i residenti è stata tanta.

Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’episodio e capire se si tratta di un avvertimento, di un regolamento di conti o di un gesto isolato. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, oltre alle testimonianze dei residenti.

Un nuovo episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nel centro cittadino, dopo settimane di relativa calma.