Giugliano, pony in fuga tra le auto: inseguimento lampo dei carabinieri. L’animale diventa una star del web

Mattinata movimentata lungo via Staffetta, nella fascia costiera di Giugliano, dove un pony ha seminato stupore – e qualche attimo di apprensione – correndo libero tra auto e pedoni. L’animale, probabilmente fuggito da un maneggio o da una struttura agrituristica della zona, è stato avvistato mentre trotterellava spaventato in mezzo al traffico del giovedì mattina, attirando subito la curiosità di residenti e automobilisti.

Le segnalazioni sono arrivate una dopo l’altra ai carabinieri della Stazione di Lago Patria, che sono intervenuti rapidamente. I militari hanno inseguito il pony per alcuni minuti, riuscendo infine a bloccarlo e metterlo in sicurezza vicino a una farmacia della zona, non senza qualche difficoltà a causa della paura dell’animale.

Una volta calmato, il piccolo equino è stato affidato ai veterinari dell’ASL Napoli 2 Nord per gli accertamenti sanitari e per risalire al proprietario.

Nel frattempo, la scena ha già fatto il giro dei social: foto e video pubblicati dagli abitanti della zona sono diventati virali, accompagnati da commenti divertiti come “Che bella frangetta!” o “Io lo adotto subito!”. Il protagonista della fuga, con ogni probabilità, tornerà presto a casa, ma la sua corsa tra le strade del litorale ha regalato un sorriso a molti residenti e commercianti, trasformandolo – almeno per un giorno – nel pony più famoso di Giugliano.

