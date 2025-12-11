Nuovo codice degli appalti, workshop all’Agenzia Area Nolana con magistrati, docenti universitari ed esperti

Si terrà venerdì 12 dicembre, alle ore 9.30, nella Sala “Carmine Sommese” dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell Area Nolana il convegno <Profili innovativi ed aspetti problematici del “Codice nuovo” dei contratti pubblici>, promosso dall’Agenzia di Sviluppo in qualità di Centrale Unica di Committenza per numerosi enti pubblici della Campania. I lavori saranno preceduti dai saluti istituzionali del presidente del Tavolo dei Comuni dell’Agenzia e sindaco di Cicciano Giuseppe Caccavale, di Vincenzo Caprio amministratore unico della società partecipata da 18 amministrazioni comunali e dalla Città Metropolitana di Napoli, del vicepresidente del Consiglio di Presidenza al Consiglio di Stato Francesco Urraro e del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, Arturo Rianna.

Interverranno: Antonio Andolfi, consigliere della Prima Sezione del Tar Campania – Salerno che si concentrerà su “Affidamenti diretti e sottosoglia. Costo della manodopera tra ribassabilità e congruità”.

Di “Raggruppamenti, avvalimento, cumulo alla rinfusa”, si occuperà invece il professor Francesco Armenante, docente al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Salerno mentre l’ordinario di Diritto amministrativo della Sapienza Università di Roma, Gianluca Maria Carmelo Esposito si soffermerà su “Partenariato Pubblico Privato”.

Sarà il Presidente della Quarta Sezione del Consiglio di Stato Luigi Carbone a relazionare sul “Correttivo al codice degli appalti (d.lgs. 209/2024)”.

I lavori saranno moderati dal responsabile della Cuc Area Nolana Angelo Gambardella.

“Il nuovo Codice dei contratti pubblici – dichiara l’amministratore unico dell’Agenzia Area Nolana Vincenzo Caprio – richiede un aggiornamento costante e una capacità di applicazione rigorosa: come Centrale Unica di Committenza abbiamo il dovere di accompagnare i Comuni in questo cambiamento, fornendo strumenti tecnici e occasioni di confronto di alto livello”.

“La formazione specialistica – afferma il presidente del Tavolo dei Comuni Giuseppe Caccavale – è parte integrante della missione dell’Agenzia e assume un valore ancora maggiore alla luce del ruolo che la Cuc svolge per tanti enti del territorio”.

L’evento è in corso di accreditamento da parte del COA di Nola che ha patrocinato la giornata dedicata all’approfondimento insieme con l’Osservatorio ReSpo dell’Università degli Studi di Salerno e della Scuola di Giurisprudenza del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno.