Napoli Est, incendio vicino al centro di manutenzione FS: densa nube di fumo visibile a distanza

Momenti di apprensione a Napoli, dove nella zona Est della città è divampato un incendio nelle vicinanze del centro di manutenzione di Ferrovie dello Stato. Una colonna di fumo scuro si è alzata in cielo ed è stata notata anche a chilometri di distanza, attirando l’attenzione di residenti e automobilisti.

Secondo le prime informazioni, il rogo avrebbe interessato due capannoni. Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite e sono in corso gli accertamenti per stabilire da dove siano partite le fiamme.

Sul posto sono intervenute due autopompe dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. L’intervento è ancora in corso e la situazione viene costantemente monitorata per evitare il propagarsi delle fiamme e ulteriori rischi.

Al momento non si segnalano feriti, ma resta alta l’attenzione, soprattutto per la presenza di infrastrutture ferroviarie e per l’impatto che il fumo potrebbe avere sulla viabilità e sulla qualità dell’aria nelle zone circostanti.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sull’evoluzione dell’incendio e sulle cause che lo hanno originato.