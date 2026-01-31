Avellino, risposta da squadra vera: Cesena piegato, Biasci show

Reazione, carattere e una tripletta che indirizza la serata: l’Avellino ribalta lo svantaggio iniziale e si prende tre punti pesanti nel segno del suo bomber.

L’Avellino risponde presente. Dopo il gol a freddo del Cesena, i lupi non si scompongono, restano dentro la partita e la trasformano in una notte tutta biancoverde. Al Partenio finisce 3-1, con Biasci protagonista assoluto: tre gol, tre squilli che cambiano l’inerzia del match e ridanno slancio al cammino salvezza.

L’inizio è in salita: all’8’ Olivieri trova il varco giusto e gela lo stadio. Ma è solo un attimo. La squadra di Biancolino reagisce con ordine e fame, prende campo e alza i giri del motore. Al 17’ Biasci ristabilisce l’equilibrio, poi al 37’ firma il sorpasso prima dell’intervallo. Nella ripresa l’Avellino controlla, concede poco e chiude i conti ancora con il suo numero nove, che al 62’ mette il sigillo definitivo.

Segnali importanti anche dalla linea difensiva, chiamata all’emergenza ma guidata con personalità da Enrici, solido e puntuale. Una vittoria che pesa, per classifica e morale, costruita con lucidità dopo lo spavento iniziale.

Il tabellino

Serie B – Ventiduesima giornata

Avellino-Cesena 3-1

Marcatori:

8’ pt Olivieri (C)

17’ pt, 37’ pt, 17’ st Biasci (A)

Avellino (3-5-2):

Daffara; Cancellotti, Enrici, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero (25’ st Armellino), Sounas (10’ st Besaggio), Sala; Biasci (41’ st Russo), Patierno (25’ st Tutino).

All. Biancolino.

A disp.: Iannarilli, D’Andrea, Reale, Sassi, Milani.

Cesena (3-5-2):

Klinsmann; Ciofi (19’ st Guidi), Zaro, Piacentini (19’ st Magni); Ciervo, Bisoli (19’ st Francesconi), Castagnetti (36’ st Arrigoni), Berti, Frabotta; Olivieri (30’ st Diao), Shpendi.

All. Mignani.

A disp.: Ferretti, Fontana, Amoran, Zamagni, Galvagno.

Arbitro: Di Marco

Ammoniti: Frabotta (C), Piacentini (C), Enrici (A)

Espulso: Mignani (C)

Assistenti: Cortese e Rinaldi

Quarto ufficiale: Cerbasi

VAR/AVAR: Baroni e Crezzini

Recupero: 2’ pt, 5’ st