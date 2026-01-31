NON È PIÙ. Quadrelle, lutto Bartolomeo Galeotafiore

Si è spento nella pace di Cristo Bartolomeo Galeotafiore, uomo stimato e amato dalla sua comunità, ricordato come dolce e affettuoso padre, marito e nonno.

A darne il triste annuncio la moglie Teresa Guerriero, i figli Elisabetta e Giuseppe con Emilia, il genero Maurizio Mignola, la sorella Carmela, i nipoti Alessandro e Miriana, insieme ai cognati e ai parenti tutti.

I funerali si svolgeranno domani, 1° febbraio 2026. Il feretro giungerà alle ore 14:30 dall’Ospedale di Avellino presso la Chiesa della Santissima Annunziata di Quadrelle, dove alle ore 15:30 sarà celebrato il rito funebre. Al termine della cerimonia religiosa, la famiglia saluterà il caro Bartolomeo al cimitero di Quadrelle.

La comunità si stringe con affetto attorno ai familiari in questo momento di dolore, ricordando Bartolomeo Galeotafiore per i valori umani e familiari che ha saputo trasmettere nel corso della sua vita.