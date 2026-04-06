Napoli di misura, ma da grande squadra: Politano decide il big match

Gara bloccata e tattica al Maradona, poi il lampo del numero 21: Milan battuto, azzurri secondi e di nuovo in scia all’Inter.

Il Napoli vince, soffre e colpisce al momento giusto.

Al Maradona basta un guizzo di Politano per piegare il Milan e prendersi tre punti pesantissimi nella corsa alle prime posizioni.

Finisce 1-0 una sfida più tattica che spettacolare, giocata a ritmi bassi e con poche occasioni. Ma quando serve, il Napoli trova la giocata decisiva.

Il primo tempo è una partita a scacchi. Le due squadre si studiano, si annullano e concedono pochissimo. Il Milan prova a rendersi pericoloso con Nkunku, ma senza precisione. Dall’altra parte il Napoli costruisce qualcosa con Olivera e Giovane, ma manca sempre l’ultimo guizzo.

Nella ripresa gli azzurri guadagnano campo e iniziano a spingere con maggiore continuità. Il match però resta bloccato, senza veri squilli, fino alla svolta.

Al 79’ cambia tutto. Cross morbido di Olivera, intervento incerto della difesa rossonera e Politano, appena entrato, trova il tempo perfetto per colpire al volo e battere Maignan. È il gol che decide la partita e accende il Maradona.

Nel finale il Milan prova a reagire, ma senza la necessaria lucidità. Nemmeno gli ingressi offensivi cambiano l’inerzia: il Napoli controlla e porta a casa una vittoria di peso.

Tre punti che valgono il sorpasso in classifica sui rossoneri e il secondo posto in solitaria.

Il Napoli resta in scia, l’Inter resta lontana ma nel mirino.

TABELLINO

NAPOLI-MILAN 1-0

Marcatori: 79’ Politano (N)

NAPOLI (3-4-2-1):

Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera;

Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola (74’ Politano);

De Bruyne, McTominay;

Giovane (70’ Alisson Santos).

Allenatore: Conte.

MILAN (3-5-2):

Maignan; Tomori (82’ Loftus-Cheek), De Winter, Pavlovic;

Saelemaekers (62’ Athekame), Fofana (82’ Leao), Modric, Rabiot, Bartesaghi;

Nkunku (74’ Pulisic), Fullkrug (62’ Gimenez).

Allenatore: Allegri.

Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1)

Ammoniti: Buongiorno (N)

Note: Recupero 1’ + 5’