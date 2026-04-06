Pasquetta da record ad Avella: migliaia di visitatori tra natura, relax e organizzazione impeccabile

Avella – Grande affluenza di visitatori nella giornata di Pasquetta, con migliaia di persone che hanno scelto la cittadina archeologica dell’area mandamentale come meta per trascorrere una giornata all’insegna del relax e del contatto con la natura.

Le principali località del territorio, da Fusaro a Capodicesco, passando per Le Fontanelle, sono state prese d’assalto da famiglie, comitive e turisti, molti dei quali provenienti dall’area napoletana. Un flusso costante di presenze che ha animato l’intera giornata, trasformando Avella in uno dei punti di riferimento del territorio per le tradizionali gite fuori porta.

Determinante il ruolo dell’organizzazione, che ha garantito accoglienza e sicurezza. La polizia municipale ha presidiato le aree più frequentate, assicurando ordine e viabilità, mentre i punti ristoro – in particolare quelli del Parco San Pietro e della Pineta Fusaro – hanno risposto in maniera efficace alla grande richiesta.

A favorire l’afflusso anche le condizioni meteo particolarmente miti: una giornata primaverile, dai tratti quasi estivi, con temperature che hanno sfiorato i 20 gradi, rendendo ancora più piacevole la permanenza all’aperto.

Una Pasquetta da record, dunque, che conferma Avella come meta privilegiata per chi cerca natura, tradizione e accoglienza nel cuore dell’Irpinia.