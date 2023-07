NAPOLI. “Case Nuove”: sorpreso a consegnare droga, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne napoletano.

Nel pomeriggio di sabato, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Amerigo Vespucci, hanno scorto uno scooter con a bordo un uomo che, dopo aver imboccato via Luigi Serio, si è avvicinato ad un altro individuo al quale ha consegnato una bustina in cambio di denaro.

Gli operatori, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso perpetrato dal soggetto, hanno bloccato il centauro trovandolo in possesso di quattro bustine di marijuana e del corrispettivo in danaro, evidente provento dell’attività delittuosa perpetrata; ed ancora, altre 15 bustine della stessa sostanza sono state rinvenute, sebbene ben occultate, sotto la spugna del casco che indossava.

Le attività in questione sono state estese, altresì, all’abitazione del predetto, all’interno della quale è stato trovato l’ennesimo involucro contente marijuana, per un ammontare complessivo di 32 grammi circa di sostanza stupefacente.

Pertanto, il 32enne, con precedenti specifici di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.