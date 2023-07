Cultura, legalità e arte all’evento promosso dal Comune di Quadrelle con il ricordo di Falcone, Borsellino e la presentazione del romanzo di Pietro Sgambati “Angela e Filippo”.

di Saverio Bellofatto

Una serata all’insegna della cultura e della legalità, sabato 22 luglio nella sala consiliare del Comune di Quadrelle, l’evento fortemente voluto dal Sindaco e organizzato in collaborazione con le associazioni La Piccola Cometa e PMI International. Il ricordo omaggio ai giudici Falcone e Borsellino, simboli della lotta alla mafia e palatini della legalità, a 31 anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio. Un’introduzione musicale del Trio LOV dei maestri Laura, Octavian e Valeria Nechita Cristea con la stupenda Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone e colonna sonora del film Mission, ha preceduto il saluto del Sindaco Simone Rozza, che ha parlato dell’importanza della crescita civile e culturale della comunità. “La cultura è la linfa vitale della legalità.” Per questo, abbiamo voluto presentare per l’occasione romanzo Angela e Filippo, dello scrittore Pietro Sgambati, ambientato nella Quadrelle degli anni 60 suo paese natio. A seguire Giacomo Romano Sindaco di Brusciano ha lodato l’iniziativa portando l’esperienza della sua amministrazione che il 19 luglio scorso ha dedicato a Paolo Borsellino la scala della legalità nella sede del suo Comune quale monito e auspicio alla trasparenza e onestà amministrativa. Il relatore Joseph Galeotofiore prendendo spunto dalla lettera a Paolo Borsellino del magistrato Nino Di Matteo, una missiva significativa ed emozionante, ha toccato a 360° le tematiche inerenti a legalità, democrazia e partecipazione portando ad esempio la “Polis” della civiltà ellenica. Toccante il ricordo della memoria di uomini e donne che per questi valori e per l’alto senso del dovere hanno immolato la propria vita e sacrificato le loro famiglie, ricordo sottolineato anche dalla videoclip “Io non ho paura” realizzato dalla “Piccola Cometa”. Con “A legalità” la significativa composizione il lingua napoletana di Paola Miele e il dono ai presenti della litografia del compianto artista Fernando Masi “Io non ho paura” dedicata a Falcone e Borsellino, si è passati alla presentazione del libro dello scrittore conterraneo Pietro Sgambati, autore del romanzo Angela e Filippo, Aurea Nox, 2022 “ una travolgente e drammatica storia d’amore ambientata nella Quadrelle degli anni 60. La presentazione affidata al sociologo e giornalista Antonio Castaldo che dopo aver narrato la trama ha voluto soffermarsi sull’aspetto sociale e antropologico del racconto, evidenziandone seppur sotto altri aspetti il collegamento alle tematiche di giustizia e legalità. Il Presidente PMI International e Giornalista Salvatore Guerriero, dopo un interessante excursus su “Angela e Filippo” e un simpatico scambio di opinioni con l’autore Pietro Sgambati, ha concluso l’evento sottolineando l’importanza della sensibilizzazione culturale a: giovani, comunità e aziende ponendo l’accento sul tema dello spopolamento giovanile del nostro territorio e della necessità di creare occasioni di sviluppo e lavoro. Tenendo sempre alta l’attenzione per difendere la legalità e la democrazia. Il Sindaco Rozza accompagnato dalle note dell’eccellente Trio LOV ha salutato e ringraziato la redazione di Bassa Irpinia News media partner e tutti i partecipanti all’evento.