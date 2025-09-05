Napoli, agguato a Fuorigrotta: uomo ferito da colpi di pistola

NAPOLI, Italia — Un uomo di 48 anni è stato ferito da colpi d’arma da fuoco nella serata di ieri a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli, in un episodio che le autorità stanno ancora cercando di ricostruire.

Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia, l’uomo sarebbe stato avvicinato da alcune persone a bordo di uno scooter. Dopo una breve aggressione, uno degli assalitori avrebbe esploso diversi colpi di pistola, colpendolo all’addome.

Il ferito è stato accompagnato da un familiare all’ospedale San Paolo, dove i medici hanno riscontrato lesioni non gravi e lo hanno dimesso poco dopo. Sul posto sono intervenuti gli agenti dei Commissariati di Bagnoli e Pianura, insieme all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

La Squadra Mobile di Napoli ha avviato le indagini per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell’agguato. Al momento non si esclude alcuna pista, dalle tensioni personali a possibili collegamenti con contesti criminali.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di violenze urbane che continuano a segnare la vita quotidiana in alcune zone della città, dove sparatorie improvvise, spesso legate a regolamenti di conti o dinamiche di strada, mantengono alta l’attenzione delle forze dell’ordine.