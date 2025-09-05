In un tranquillo paese dell’Irpinia, una lite familiare degenera in violenza

NUSCO, Italia — Una lite familiare scoppiata nella notte a Nusco, piccolo centro dell’Irpinia, si è trasformata in un episodio di violenza che ha coinvolto forze dell’ordine e ha portato all’arresto di un uomo di 37 anni, già noto alle autorità.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, avrebbe minacciato i familiari con un coltello da cucina e danneggiato parte del mobilio domestico. All’arrivo delle pattuglie, l’uomo avrebbe reagito con aggressività, brandendo un mattarello e intimando ai militari di non avvicinarsi.

Nel tentativo di fuga, si sarebbe messo alla guida di uno scooter, arrivando persino a cercare di investire i Carabinieri prima di cadere e venire bloccato. Durante le operazioni, uno dei militari ha riportato lievi ferite ed è stato ricoverato all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi con una prognosi di tre giorni.

Il mattarello è stato sequestrato, mentre non è stato rinvenuto il coltello usato per minacciare i familiari. L’uomo è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e minacce.

Condotto davanti al Tribunale di Avellino per il giudizio direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo però la remissione in libertà.