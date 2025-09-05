Caposele, arresti domiciliari per 66enne accusato di incendio doloso

Il provvedimento eseguito dai Carabinieri su disposizione del Gip di Avellino

AVELLINO — È finito ai domiciliari un 66enne di Caposele, accusato di aver provocato un incendio boschivo lo scorso 2 agosto in località Buoninventre. L’uomo, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino, avrebbe lanciato un innesco dal finestrino della propria auto, causando un rogo che ha distrutto circa un ettaro di area incolta e parzialmente boscata.

Il provvedimento cautelare è stato eseguito nella mattinata di ieri dai Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino e della Compagnia di Montella, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip su richiesta del procuratore Domenico Airoma.

Le fiamme, contenute grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Lioni e della SMA Campania di Conza, avrebbero potuto provocare danni ben più gravi all’ambiente e alle aree limitrofe.

L’uomo dovrà ora rispondere dell’accusa di incendio boschivo doloso, un reato particolarmente grave in un territorio già segnato da episodi analoghi durante l’estate.