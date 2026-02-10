Napoli, aggressione alla stazione Garibaldi: uomo fermato dopo momenti di tensione

Momenti di forte tensione nella stazione Garibaldi di Napoli, dove un uomo ha dato in escandescenze creando il caos nell’area dei varchi di accesso. L’episodio si è verificato nelle scorse ore, quando l’individuo ha tentato di oltrepassare i controlli senza biglietto, reagendo poi in modo violento all’intervento del personale di sicurezza.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe aggredito alcune persone presenti e, nel parapiglia, avrebbe morso a una mano un’addetta alla sicurezza aziendale intervenuta per fermarlo. Le condizioni della donna non sarebbero gravi, ma è stata comunque accompagnata al pronto soccorso per gli accertamenti sanitari del caso.

La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento congiunto delle forze dell’ordine e dei militari impegnati nel presidio dell’area. Dopo alcuni minuti di tensione, l’aggressore è stato immobilizzato e condotto negli uffici di polizia per l’identificazione e gli ulteriori provvedimenti.

L’episodio ha provocato disagi temporanei nell’area della stazione, particolarmente affollata nelle ore di punta, ma la situazione è tornata alla normalità poco dopo l’intervento delle autorità. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità penali a carico dell’uomo fermato.