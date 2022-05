MUSEO IRPINO. COMPLESSO MONUMENTALE CARCERE BORBONICO, IL MUSEO DIVENTA UN TEATRO: L’ANTIGONE DI SOFOCLE

In occasione della Giornata internazionale dei Musei organizzata da ICOM, che si terrà mercoledì 18 maggio, il Museo irpino diverrà luogo di scoperta del passato attraverso l’uso di un linguaggio moderno, ospitando nelle sale e nei cortili esterni del Carcere borbonico lo spettacolo teatrale itinerante, l’Antigone di Sofocle.

La tragedia sarà messa in scena da un gruppo di alunni del Liceo scientifico “P.S. Mancini” di Avellino. Il progetto si inserisce in un programma educativo formativo extracurriculare rivolto agli alunni delle classi quarte del liceo. L’ opera sarà realizzata in forma itinerante: il pubblico, guidato da ciceroni (alunni), attraversa i luoghi del Museo irpino ed incontra, lungo il percorso, le scene più importanti dell’Antigone di Sofocle.

Il Progetto

Le attività di questo laboratorio teatrale rientrano in un programma operativo nazionale per la scuola (PON) e coinvolgono 25 ragazzi delle classi quarte del Liceo scientifico P.S. Mancini di Avellino, guidati dalla docente Anna de Cunzo, referente del progetto. Le attività del laboratorio teatrale mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale.

I partecipanti sono stati coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche hanno arricchito le basi culturali degli alunni attraverso attività di recitazione unite a momenti di scrittura creativa, che hanno portano alla stesura di un copione di una delle più celebri tragedie del teatro antico, ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.

Gli alunni hanno scelto, seguendo il proprio talento e le competenze personali, di interpretare ruoli (attori, ballerini) o partecipare alla realizzazione dell’opera teatrale (scenografi, costumisti, truccatori). Alcuni studenti vestiranno i panni di “ciceroni”, presentando al pubblico non solo la tragedia, ma anche la storia e i luoghi della struttura ospitante.

Così, il Carcere borbonico di Avellino per un pomeriggio diverrà il palcoscenico di un teatro!

PROGRAMMA

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI

Mercoledì, 18 maggio 2022

16.00 – 19.00

Due turni di visita della durata di circa 1 ora ciascuno:

Primo turno ore 16.00

Secondo turno ore 17.30

Ingresso libero e gratuito senza prenotazione.

Si rammenta che, come da nota prot. n.13023 del 29/04/2022, in materia di “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” ed in considerazione delle ordinanze regionali:

negli spazi interni , in caso si attività statiche, è obbligatorio l’utilizzo del dispositivo di protezione personale ffp2 ;

, in caso si attività statiche, è obbligatorio l’utilizzo del ; in tutti gli altri casi e negli spazi esterni è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica.

In caso di maltempo, le scene della rappresentazione teatrale previste all’esterno, saranno svolte nelle sale interne del Museo.

