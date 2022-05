Basket Serie B, playout gara 2. La Del Fes vince senza patemi, contro Forio è 2-0 nella serie.

di Lucio Ianniciello

Fattore PalaDelMauro rispettato per la Del Fes che si impone per 75-61 su Forio in gara 2. Gara controllata e giocata bene dal roster irpino, non si è partiti contratti come in gara 1. Giovanni Carenza ha fatto pentole e coperchi con 26 punti e 8 rimbalzi, Milosevic 22 punti. Nessun altro in doppia cifra in casa ischitana, staccato Hadzic con 9 punti. A questa voce 11 a referto per Caridà e 18 per D’Andrea tra i biancoverdi.

Primo quarto. Coach Benedetto si affida a Basile, Marra, Caridà, Carenza e D’Andrea. Forio risponde con Orsini, Antonaci, Ciarpella, Hadzic e Milosevic. Si comincia con 5 punti targati Orsini, in mezzo una tripla di Marra. Milosevic e D’Andrea fanno registrare il 6-7. Il sorpasso avellinese è di Basile. Caridà e Carenza danno il +4 agli irpini, poi due bombe di Hadzic e Carenza. Al canestro di D’Andrea, che vale il 18-12, coach Carone chiama time out. Fase di secca interrotta da D’Andrea (uno su due) e Carenza, 21-12. Alla sirenza il tabellone recita 21-15, tre punti di Milosevic.

Secondo quarto. Il parziale ischitano si attesta sullo 0-6 con la tripla di Orsini, bravo Carenza a ristabilire il +6 irpino colpendo ugualmente da oltre l’arco. Il tecnico fischiato a coach Carone è sfruttato parzialmente da Hassan, 2 su 3. Ancora Hassan, bomba del 29-18. Forio reagisce con 6 punti di Milosevic, per Avellino un canestro di Venga (31-24). Ci pensa Carenza a riallargare il divario con 5 punti, +12. Botta e risposta tra il numero 1 avellinese, nono punto di fila e Milosevic. E’ la volta di D’Andrea, alla fine del primo tempo 44-29, massimo vantaggio dei padroni di casa.

Terzo quarto. Antonaci riapre le danze, D’Andrea replica. Un antisportivo e un tecnico fischiati in simultanea contro Forio consentono a Carenza di siglare 4 punti di fila, un libero sbagliato. Avellino vola sul 54-33, D’Andrea non fallisce dalla linea della carità. Milosevic cerca di scuotere i suoi con un 2+1, dà seguito Hadzic con una tripla ma tra le due realizzazioni isolane ancora D’Andrea si ripete ai liberi. Lo imita Caridà, Avellino in controllo. E’ un viaggio in lunetta, non sbagliano Carenza e Caceres dopo che i viaggianti perdevano le staffe subendo un altro tecnico. Lo 0-5 ischitano, preceduto dal canestro di Cepic, decreta il 61-48. In questo quarto prevale il roster di Carone, 17-19.

Quarto quarto. D’Andrea inverte il trend, poi si rientra nelle secche per 3′. Ciarpella sblocca la situazione grazie ad un gioco da tre non completato. Avellino risponde con veemenza, tripla di Caridà e canestro di Cepic (68-50). Liberi di Milosevic andati a buon fine ma dall’altra parte la mano di Caridà è calda, altra bomba. Marra ridà il +21 alla Del Fes (73-52), il solito Milosevic a tamponare in lunetta. Spazio anche per Spagnuolo in casa irpina. Si è ai titoli di coda, Iannello e Nafea rendono la sconfitta di Forio meno pesante con i 5 punti finali. Finisce 75-61, nella serie la Del Fes si porta sul 2-0. Venerdì al PalaBarbuto di Napoli per gara 3.

