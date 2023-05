Mugnano – Vandalizzata la biblioteca

La biblioteca comunale che è in fase di ristrutturazione grazie all’Associazione “Le Novative” è stata nuovamente vandalizzata. Sono stati rotti i vetri della porta d’ingresso. Profondo è lo sdegno delle associate e di tutta la popolazione mugnanese.

Vi riportiamo il post pubblicato sulla pagina Facebook di “Le novative”.

“Ancora una volta, con rammarico e profondo dolore, ci ritroviamo a denunciare atti vandalici ai danni della nostra Biblioteca Comunale. Gli sforzi e i sacrifici che abbiamo fatto e stiamo facendo per ristrutturarla, vengono puntualmente vanificati da chi pensa di poterci fermare. In ultimo, la nostra associazione, ha proposto la vendita delle bags, il cui ricavato è proprio destinato all’ultimazione dei lavori della Biblioteca stessa (da qui il titolo dell’iniziativa “Una borsa per un libro”)

Noi ce la stiamo mettendo tutta… e voi ce la state mettendo tutta per distruggere quanto di buono è stato già fatto. Ma… “NOI NON CI FERMIAMO !” Siete solo persone piccole, ignoranti, che agiscono per colmare le proprie giornate inutili e vuote, inconsapevoli di fare del male alla comunità intera… VERGOGNATEVI!!!!“ (L. Carullo)