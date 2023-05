MUGNANO DEL CARDINALE (AV)- Il 4 giugno escursione nel bosco con Irpiniavventura

Domenica 4 giugno si terrà un’escursione nel bosco da Mugnano del Cardinale a Mercogliano. L’ appuntamento è per le ore 10:00 presso Cardinal’S coffee di Mugnano Del Cardinale. Alle 10:30 si partirà verso il sentiero sterrato ove saranno parcheggiate le auto. Ci si dirigerà verso la pineta di Acqua Fidia. La pineta ha un’ estensione di 4000 metri. I pini di 30 metri sono circondati da castagni e querce. Vi è un’atmosfera magica.

L’area verde è attraversata da moltissimi sentieri naturali che permettono di esplorarla in lungo ed in largo sia a piedi che in bicicletta. Si arriverà poi ad Acqua Fidia, una splendida sorgente d’acqua, situata a circa 1000 metri di altitudine, a soli 5 km dal centro di Mercogliano. Essa prende il nome dal Dio Fidio. Si proseguirà verso il rifugio di Campo di Spina, a Mugnano del Cardinale, esattamente nel suggestivo Parco delle Neviere. Con le auto ci si dirigerà in località Litto, alla rete di connessione boschiva del maestro Giuseppe di Giovanni. (L. Carullo)

INFO e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 320 5790650