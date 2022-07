Mugnano – Ritiro spirituale per l’Azione Cattolica nel Santuario

“Il cristianesimo non è ideologia, ma esperienza. Gesù Cristo è Vivente! Cristo è mio contemporaneo e mi appartiene. Se non incontro Lui, la fede è passerella!

L’ altro è più importante di me, occorre diventare umani, è il lavoro di tutta la vita, non si nasce umani” – Beniamino Depalma

Stamane nel Santuario di Santa Filomena si è tenuto un emozionante ritiro spirituale che ha portato i partecipanti a riflettere e meditare sul senso vero della Vita, sul valore di Dio nella propria vita e di quanto sia importante più il dare che il ricevere. Dopo la catechesi tenuta da Monsignor Beniamino Depalma, è stata celebrata la Santa Messa dal Vescovo Emerito e concelebrata dal Rettore del Santuario don Giuseppe Autorino.

Si è concluso così l’anno associativo della sezione locale di Azione Cattolica, riaffermando nuovamente la centralità di Cristo nella vita dell’uomo e seguendo il motto

“Fissi su di Lui”.(L. Carullo)

