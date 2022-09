MUGNANO. Pomeriggio speciale trascorso in preghiera da don Giuseppe Autorino e alcuni fedeli

Un pomeriggio d’autunno con un momento celebrativo quella trascorso oggi sulla montagna di Mugnano del Cardinale in località San Pietro a Cesarano. Ore trascorse in amicizia intorno all’altare del Signore e con un momento di convivialità. “Oggi abbiamo contemplato la grandezza di Dio nel dono del Creato insieme con la vergine Maria in montagna a Mugnano del Cardinale, con una celebrazione Eucaristica che ci ha fatto gustare la vera bellezza di Gesù nel Pane Eucaristico. Una Grazie a Tommaso D’Apolito e alla moglie Concetta Fasulo che ci hanno ospitati”, ha dichiarato don Giuseppe Autorino.