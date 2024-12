E’ iniziato il countdown per il Santo Natale, nelle città e nelle case si respira aria di festa.

La nascita di Gesù Bambino porta gioia in tutti i cuori, specialmente in quelli dei bambini. Proprio per loro e le loro famiglie lo studio fotografico di Carmine Felice Napolitano ha organizzato un grande evento “La porta incantata di Babbo Natale”. Lo staff accoglierà tutti, con tante sorprese ed offerte speciali, domenica 15 dicembre per l’intera giornata. (L.C.)