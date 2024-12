Torna “Anteprima Teatro Sotto le Stelle – Premio Vito Molaro 2025”

Baiano si prepara ad accogliere una nuova edizione di “Anteprima Teatro Sotto le Stelle – Premio Vito Molaro”, la prestigiosa rassegna teatrale organizzata ogni anno dall’Associazione di Promozione Sociale MELA. Anche nel 2025, il Teatro Colosseo sarà il palcoscenico di spettacoli di qualità, che uniscono risate, emozioni e riflessioni profonde.

Questa edizione si preannuncia ancora più ambiziosa grazie alla partecipazione di compagnie teatrali campane e di altre regioni italiane, con un’offerta ricca di contenuti e adatta a tutti i gusti. L’obiettivo, come sempre, è quello di regalare al pubblico momenti di intrattenimento di alto livello, capaci di toccare le corde più intime dell’animo.

Il calendario degli spettacoli

La rassegna prenderà il via il 12 gennaio con la Compagnia dei Mercanti di Salerno, che presenterà “Ago, cuttone e cunfietti”, un’opera di Eduardo Barra, adattata e diretta da Brunella di Pasqua.

18 gennaio: il Gruppo Teatrale La Torre Melissa di Crotone metterà in scena "I tre disperati", adattato da Nicodemo Iacovino e diretto da Federico Mancuso.

19 gennaio: sarà la volta della Compagnia Elpis di Saviano, che tornerà con il coinvolgente "L'ultima risata", due atti diretti da M. Cuccurullo e G. Panico.

25 gennaio: la Compagnia Teatro Nuovo di Canosa di Puglia proporrà "Amore…sali!", una brillante opera di Danilo De Santis con la regia di Sabino Dell'Isola.

15 febbraio: la Compagnia Teatro12 di Napoli porterà sul palco "Mettiteve a fa l'ammore cu me" di Eduardo Scarpetta, con la regia di Giulio Bosso.

16 febbraio: spazio alla commedia con la Compagnia Ianneo-Caso, che presenterà "Ridiamoci sopra", uno spettacolo di teatro-cabaret firmato dai noti attori campani e diretto da Gianpiero Ianneo.

16 marzo: l'Associazione Culturale Arteteka di Napoli proporrà l'originale "Ogni scarpa addiventa scarpone", scritto e diretto da Salvatore Maraniello.

: l’ proporrà l’originale “Ogni scarpa addiventa scarpone”, scritto e diretto da Salvatore Maraniello. 23 marzo: il Teatro Stabile Nisseno di Caltanissetta presenterà “Due mariti per due cozze”, una commedia brillante di Giuseppe Speciale diretta da Giovanni Speciale.

La chiusura sarà affidata, come di consueto, alla Compagnia Teatrale Stabile MELA, che dal 4 al 6 aprile porterà in scena “Ditegli Sempre di Sì!” di Eduardo De Filippo, per la regia di Riccardo D’Avanzo, presidente dell’APS MELA e direttore artistico della manifestazione.

Un punto di riferimento per il teatro

“Anteprima Teatro Sotto le Stelle” non è solo un appuntamento culturale, ma una vera e propria tradizione che ha reso il territorio avellano un riferimento per il teatro di qualità. La rassegna, patrocinata dal Comune di Baiano, rappresenta un connubio tra divertimento e spessore artistico, proponendo spettacoli capaci di coinvolgere e far riflettere.

Informazioni e prenotazioni

Gli spettacoli si terranno presso il Teatro Colosseo di Baiano. Per informazioni su orari, prenotazioni, biglietti e abbonamenti, è possibile contattare:

Riccardo: 328-2888577

Ernesto: 388-7747512

Email: associazionemela12@gmail.com

Inoltre, l’APS MELA è attiva sui social media: seguite i profili ufficiali su Facebook e Instagram per rimanere aggiornati.

Non perdete l’occasione di vivere l’emozione del teatro sotto le stelle: la magia inizia il 12 gennaio!