Mugnano – Grazie al Carotenuto Calcio per il bel sogno!

Quest’ annata calcistica sarà ricordata per le gesta del G. Carotenuto che, oltre a disputare uno splendido campionato, è giunto anche in finale di Coppa regionale Campania, riservata alle squadre di Promozione.

Ieri pomeriggio allo stadio Ugo Gobbato, di Pomigliano, i mugnanesi hanno affrontato i casertani del Villa Literno.

Le due squadre hanno trionfato rispettivamente nei gironi A e B di Promozione Campania.

Il risultato finale di 2-1 per i casertani lascia l’amaro in bocca agli irpini che hanno disputato una buona gara.

Per la cronaca: al 19′ del pt goal di Scognamiglio su calcio di rigore, raddoppio di Annunziata al 25’pt.

La ripresa si è aperta con il goal di Cardore che ha accorciato le distanze riaprendo la partita, ma il risultato finale non è cambiato, 2-1 per i casertani.

Nonostante la sconfitta ai mugnanesi non si può contestare nulla, ma solo ringraziarli per il bel sogno che ci hanno fatto vivere.

Un plauso va a tutto il G. Carotenuto: giocatori, staff, dirigenza, al presidente Filomeno De Lucia. Un plauso va anche ai “Fedelissimi” che hanno seguito la squadra durante tutte le partite, non facendo mai mancare il loro supporto.

Grazie Carotenuto per le gioie che ci hai dato! (L. Carullo)

