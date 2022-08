In occasione della chiusura del mese filomeniano, in onore di Santa Filomena questa sera alle ore 20:00 ci sarà una fiaccolata, con partenza dalla chiesa della Madonna del Carmine al Santuario di S. Filomena. Tutti sono invitati a partecipare e ad accendere una luce per Santa Filomena, che simboleggia il desiderio di illuminare i nostri cuori per diventare anche noi buoni testimoni di Gesù Cristo.