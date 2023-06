Mugnano – Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova

Domenica 11 giugno, alle 9.30, ci sarà la solenne intronizzazione della Statua di Sant’Antonio da Padova, a seguire la Santa Messa.

Lunedì 12 giugno, alle 19, la Statua del Santo sarà portata nel rione Mastrangelo ove ci sarà la Statio Eucaristica.

Martedì 13, alle 18.30 la Statio Eucaristica si terrà in via della Concordia.

Mercoledì 14 giugno, alle 18.30, la Statio Eucaristica si terrà in via Ippolito Marchese.

La Santa Processione si svolgerà domenica 18 giugno, a partire dalle ore 18 e saranno attraversate le strade principali del paese. Alle 20, in piazza Umberto I, sarà celebrata la messa, al termine ci sarà l’estrazione della lotteria e poi lo spettacolo dei fuochi pirotecnici.

Il programma civile prevede l’animazione del Rinnovamento nello Spirito il 15 giugno, il 16 giugno si esibiranno i Moreras Folk Band e gran finale il 17 giugno con lo spettacolo, del noto comico, Ciro Giustiniani.

“Lasciamoci guidare da Sant’ Antonio, predicatore e confessore, grande uomo di carità, dedito anche alla vita contemplativa, e, non ultimo, Dottore evangelico”. (L. Carullo)