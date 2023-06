AVELLINO. Gestione dello Stadio “Partenio-Lombardi”, il chiarimento del Comune

In riferimento alle notizie di stampa apparse in queste ultime ore, e inerenti la gestione dello stadio di calcio “Partenio-Lombardi”, l’Amministrazione comunale ribadisce quanto già espresso dal sindaco, Gianluca Festa, in più occasioni nella giornata odierna.

Nessuno sgombero e nessuno sfratto sono stati disposti ai danni dell’Us Avellino. Semplicemente, per uniformarsi alle norme nazionali sulla gestione del bene comunale, l’ente di Palazzo di Città – dopo aver tentato la strada di un avviso pubblico per un affidamento biennale, che è andato deserto – ha la necessità di rientrate in possesso dell’impianto sportivo. Ferma restando la possibilità di concederlo in utilizzo alla società di calcio della città in occasione delle partite e degli allenamenti.

La vicenda, pertanto, rientra appieno nell’alveo di una corretta dinamica amministrativa e istituzionale. Interpretazioni diverse e pretestuose sono destituite di fondamento.