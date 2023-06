Mugnano – È stata inaugurata un’edicola votiva in onore di Santa Filomena

Questa sera alle 19.00, in via L. Sturzo, piazzale angolo via Pistelli, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione di un’edicola votiva in onore di Santa Filomena e la storia del suo martirio. È stata poi celebrata la Santa Messa dal rettore del Santuario don Giuseppe Autorino.

Presenti il sindaco Alessandro Napolitano, altri membri dell’amministrazione, il Comitato festa di Santa Filomena e varie associazioni del territorio.

Al termine della celebrazione si è tenuto un breve momento conviviale. (L. Carullo)