Forino (Av): Fervono i preparativi per i Festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola. Ecco le date dei riti religiosi

Aria di fermento a Forino dove si preparano i Festeggiamenti dedicati al Santo Patrono San Nicola. Tra i tanti eventi che costellano lo scenario estivo forinese, gli “appuntamenti” religiosi e civili che riguardano San Nicola sono sempre quelli più sentiti e più attesi da tutti i forinesi. La data dell’ arrivo del simulacro del Santo di Mira dal Santuario di Castello questo anno è previsto, nonché confermato, per Giovedì 3 Agosto. Seguiranno i riti civili e religiosi che in Città sono previsti tra il 9 ed il 13 agosto di cui daremo ulteriori notizie fra qualche settimana, infine il ritorno al Santuario è previsto l’ ultima domenica del mese di settembre , ovvero il 24 settembre. Il Comitato Festeggiamenti si sta prodigando con attenzione ed impegno affinché tutto riesca alla perfezione ed i devoti forinesi come ogni anno si doneranno per il loro Santo Patrono. Daniele Biondi