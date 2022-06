Mugnano – È iniziato il tesseramento per il Centro Zero dell’Arciconfraternita di Santa Filomena

Il Centro Zero dell’Arciconfraternita di Santa Filomena è stato istituito il 28 maggio scorso e ieri nella solennità della Pentecoste è iniziato il tesseramento.

Il Centro Zero ha sede nel Santuario di Santa Filomena ed ha come scopo far consolidare la fede e il culto per la Santina nel cuore dei locali. Ieri dopo le Messe il responsabile del Centro Zero, il dott. Pasquale Casillo ha raccolto le prime adesioni e consegnato le prime tessere anche alla presenza del Direttore dell’ Arciconfraternita Universale la sig.ra Marie Burns. Il tesseramento continua ed è possibile aderire all’Arciconfraternita di domenica dopo le celebrazioni.

