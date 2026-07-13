Mugnano del Cardinale, gran finale per la festa di Maria Santissima delle Grazie: questa sera si chiude il programma civile con Gianni Fiorellino e i fuochi d’artificio

MUGNANO DEL CARDINALE – Si conclude questa sera il programma civile dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie, con una serata che si preannuncia tra le più attese dell’estate mugnanese. Piazza Umberto I si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto per accogliere il concerto di Gianni Fiorellino, tra i cantautori più amati della musica napoletana contemporanea.

L’attesa è altissima e si prevede il tutto esaurito. Da Mugnano del Cardinale, dai comuni del Mandamento Baianese e da numerosi centri della Campania sono attesi migliaia di spettatori pronti a vivere una serata all’insegna della musica, delle emozioni e della grande festa popolare.

Gianni Fiorellino, artista capace di unire la tradizione melodica napoletana a sonorità moderne, porterà sul palco uno spettacolo ricco di emozioni, ripercorrendo i brani che hanno segnato la sua carriera e quelli che oggi dominano le piattaforme musicali e i social.

Il pubblico potrà cantare insieme a lui le sue hit più amate, da “Che si’”, uno dei brani più ascoltati e condivisi degli ultimi mesi, alla romantica “Comme si’ bella”, fino ai grandi classici che hanno conquistato intere generazioni di fan come “Simmo una cosa sola”, “Io muoio”, “Ricomincerei” e “So’ schiavo ’e te”. Un repertorio capace di alternare canzoni d’amore, emozioni profonde e momenti di grande coinvolgimento, trasformando ogni concerto in una vera festa collettiva.

Il live prenderà il via alle ore 22 in Piazza Umberto I, dove migliaia di persone sono attese per salutare insieme la conclusione del cartellone civile della festa patronale.

A suggellare la conclusione dei festeggiamenti civili dedicati a Maria Santissima delle Grazie sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico, in programma in via San Silvestro, curato dalla rinomata ditta Cimmino, che illuminerà il cielo di Mugnano del Cardinale con un suggestivo spettacolo di luci e colori, regalando ai presenti un finale emozionante e ricco di fascino.

Sarà il degno epilogo di giorni intensi, vissuti tra fede, tradizione e partecipazione popolare, che ancora una volta hanno confermato il profondo legame della comunità con la propria Patrona. Questa sera, tra musica, emozioni e fuochi d’artificio, Mugnano del Cardinale vivrà l’ultimo atto di una festa che, come ogni anno, ha saputo unire devozione e spettacolo, lasciando nei cuori dei fedeli e dei visitatori il ricordo di un’edizione indimenticabile.