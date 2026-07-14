ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 14 Luglio 2026

S. CAMILLO DE LELLIS

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Settimana n. 29

Giorni dall’inizio dell’anno: 195/170

A Roma il sole sorge alle 04:48 e tramonta alle 19:44 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:48 e tramonta alle 20:10 (ora solare)

Luna: 4.21 (lev.) 20.12 (tram.)

Luna nuova alle ore 10.45.

Aforisma del giorno:

Se sapessi una cosa utile alla mia nazione, ma che fosse dannosa per un’altra, non la proporrei al mio principe, poiché sono un uomo prima di essere francese, o meglio, perché io sono necessariamente un uomo, mentre non sono francese che per combinazione. (Montesquieu)