ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 14 Luglio 2026

S. CAMILLO DE LELLIS
—————————-
Settimana n. 29
Giorni dall’inizio dell’anno: 195/170
A Roma il sole sorge alle 04:48 e tramonta alle 19:44 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 04:48 e tramonta alle 20:10 (ora solare)
Luna: 4.21 (lev.) 20.12 (tram.)
Luna nuova alle ore 10.45.
Aforisma del giorno:
Se sapessi una cosa utile alla mia nazione, ma che fosse dannosa per un’altra, non la proporrei al mio principe, poiché sono un uomo prima di essere francese, o meglio, perché io sono necessariamente un uomo, mentre non sono francese che per combinazione. (Montesquieu)