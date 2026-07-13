Mugnano del Cardinale, il sindaco Napolitano: «La nostra Patrona ci insegna il valore dell’unità. Grazie a chi ha reso possibile una giornata indimenticabile»

MUGNANO DEL CARDINALE – All’indomani della solenne processione in onore di Maria Santissima delle Grazie, il sindaco dott. Alessandro Napolitano, a nome dell’Amministrazione comunale, ha voluto rivolgere un messaggio di gratitudine a quanti hanno contribuito alla perfetta riuscita dei festeggiamenti religiosi e civili.

Una giornata intensa, vissuta con grande partecipazione popolare, che ha visto migliaia di fedeli accompagnare la Patrona lungo le strade del paese, rinnovando una tradizione che rappresenta il cuore dell’identità mugnanese.

«Ci sono giornate che restano nel cuore di una comunità perché riescono a unire fede, tradizione ed emozione. Quella vissuta con Maria Santissima delle Grazie è una di queste. Vedere il nostro paese raccolto attorno alla sua Patrona è stata un’immagine straordinaria, capace di trasmettere speranza, appartenenza e orgoglio. La forza di Mugnano è proprio questa: saper camminare insieme nei momenti più importanti della propria storia», afferma il sindaco Alessandro Napolitano.

Il primo cittadino ha poi voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con impegno e spirito di servizio, hanno reso possibile lo svolgimento della festa.

«Desidero rivolgere un grazie sincero al rettore del Santuario, don Giuseppe Autorino, per la guida spirituale e la dedizione con cui accompagna la nostra comunità. Un ringraziamento speciale va al Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie per il lavoro svolto durante tutto l’anno, ai cullatori che, con sacrificio e devozione, hanno portato sulle proprie spalle la nostra Patrona, testimoniando un amore che si tramanda di generazione in generazione.»

Il sindaco ha quindi rivolto parole di riconoscenza anche a tutte le donne e gli uomini impegnati nei servizi di assistenza e sicurezza.

«Grazie alla Misericordia, alla Polizia Municipale e, in particolare, al comandante e a tutti gli agenti, alle Forze dell’Ordine, ai volontari e a quanti, spesso lontano dai riflettori, hanno lavorato con professionalità e disponibilità per garantire il regolare svolgimento della processione e la sicurezza dei fedeli. Il loro contributo è stato fondamentale.»

Infine, un pensiero rivolto alla Patrona di Mugnano del Cardinale.

«Maria Santissima delle Grazie non è soltanto la Patrona del nostro paese. È il simbolo della nostra storia, delle nostre radici e dei valori che ci tengono uniti. Ogni anno ci ricorda che una comunità cresce quando sa condividere, aiutarsi e guardare al futuro senza dimenticare le proprie tradizioni. Custodiamo questo patrimonio con orgoglio e continuiamo a camminare insieme, sotto lo sguardo della nostra Madre Celeste, affinché possa guidare e proteggere Mugnano del Cardinale e tutte le famiglie della nostra comunità.»

Con il rientro della sacra effigie nel Santuario si è conclusa un’edizione della festa patronale che ha saputo ancora una volta unire fede, partecipazione e senso di appartenenza, confermando Maria Santissima delle Grazie come il punto di riferimento spirituale e identitario dell’intera comunità mugnanese.