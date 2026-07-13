Mugnano del Cardinale, dalle forcelle ai futuri cullatori: così si tramanda la tradizione

di Francesco Piccolo

MUGNANO DEL CARDINALE – Mentre gli occhi dei fedeli seguono Maria Santissima delle Grazie lungo le strade del paese, c’è un gruppo di bambini e ragazzini che, lontano dai riflettori, vive la festa in un modo speciale.

Sono loro il volto più giovane della devozione mugnanese.

Fin da piccoli imparano a mettersi al servizio della comunità, affiancando i cullatori e dando il proprio contributo con entusiasmo e spirito di appartenenza.

C’è chi spinge il carrello che accoglie la Madonna durante le soste più lunghe, chi porta l’acqua ai cullatori e chi osserva con attenzione i ragazzi che trasportano le tradizionali forcelle, imparando, anno dopo anno, gesti e tradizioni che si tramandano da generazioni.

Sono piccoli gesti.

Ma hanno un grande significato.

Perché è proprio da questi bambini che nasce il futuro della festa.

Oggi seguono i più grandi.

Domani saranno loro a portare le forcelle.

Un giorno, con la stessa devozione e lo stesso spirito di servizio, potranno diventare cullatori e accompagnare Maria Santissima delle Grazie lungo le strade di Mugnano del Cardinale.

È così che una tradizione continua a vivere.

Non soltanto grazie ai riti e alla processione, ma attraverso i più piccoli, che crescono respirando l’amore per la propria Patrona e imparando, fin da bambini, che servire la comunità è un privilegio prima ancora che un compito.

Finché ci saranno bambini pronti a raccogliere questo testimone, Maria Santissima delle Grazie non camminerà mai da sola.

Camminerà insieme a un popolo che continua a custodire la propria storia, affidandola, anno dopo anno, alle mani delle nuove generazioni.