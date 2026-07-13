Castelvetere sul Calore celebra le eccellenze del territorio con “Parole e Sapori d’Irpinia”

Una giornata dedicata alla cultura, alle tradizioni e ai sapori autentici dell’Irpinia. Domenica 19 luglio 2026, Castelvetere sul Calore ospiterà l’evento “Parole e Sapori d’Irpinia”, un’iniziativa che unisce letteratura, enogastronomia e valorizzazione del territorio.

La manifestazione, promossa dall’Associazione Pro Loco Castelvetere sul Calore, in collaborazione con l’Associazione Provinciale Culturale e Turistica “Resto in Irpinia”, si svolgerà presso il Museo del Carnevale di Castelvetere sul Calore.

Il programma prenderà il via alle ore 11:30 con la presentazione del libro “Dieta Mediterranea” a cura dell’autore Federico Curci, un’occasione per approfondire il valore di uno stile alimentare riconosciuto in tutto il mondo come patrimonio di salute, cultura e tradizione.

Alle ore 13:00 spazio ai sapori della cucina locale con la degustazione della Maccaronara, uno dei piatti simbolo della tradizione gastronomica irpina, preparato secondo le antiche ricette del territorio.

L’iniziativa punta a promuovere le eccellenze culturali ed enogastronomiche di Castelvetere sul Calore, offrendo ai partecipanti un’esperienza che intreccia storia, identità e gusto.

Gli organizzatori consigliano la prenotazione, contattando i numeri 348 5913200 oppure 328 2112107.

Una domenica all’insegna della riscoperta delle radici irpine, dove cultura e tradizioni si incontrano per raccontare un territorio ricco di storia e sapori autentici.