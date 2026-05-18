Successo a Montoro per la compagnia teatrale speronese “Zigo Zago”

Grande successo ieri sera a Montoro per la compagnia teatrale “Zigo Zago” di Sperone, protagonista all’Ex Convento Santa Maria degli Angeli con la brillante commedia “Una mamma fantasma”, diretta da Carmela Peluso.

Lo spettacolo, andato in scena davanti ad un numeroso e caloroso pubblico, ha regalato due ore di divertimento, applausi e tante risate, confermando ancora una volta la qualità e la passione che da anni contraddistinguono la storica compagnia speronese.

Gli interpreti sono riusciti a coinvolgere i presenti con ironia, comicità e momenti esilaranti, ricevendo continui consensi durante tutta la rappresentazione. Ottima anche la risposta del pubblico di Montoro, che ha gremito la sala partecipando con entusiasmo allo spettacolo.

La commedia “Una mamma fantasma” ha saputo unire comicità e tradizione teatrale popolare, valorizzando il talento degli attori e l’impegno dell’intero gruppo artistico guidato dal direttore artistico Alfonso De Vita.

Ancora una volta la compagnia “Zigo Zago” si conferma una delle realtà teatrali amatoriali più apprezzate del territorio, capace di portare in scena spettacoli coinvolgenti e di mantenere viva la passione per il teatro locale.