Elezioni Ordine Ingegneri Avellino 2026: Successo totale per la squadra dell’Ing. Antonio Pisano.

Si sono concluse ufficialmente nella giornata del 14 maggio le operazioni di spoglio per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino.​

La lista guidata da Pisano ha ottenuto un consenso massiccio​ eleggendo in blocco tutti i 15 candidati della lista.

Un risultato che premia la continuità e la coesione del gruppo nato nel 2022 insieme all’ Ing. Giovanni Acerra e al compianto Ing. Antonio Gerardo Donatiello.

I 15 candidati della lista eletti :

Ing. Antonio Pisano, Ing. Ylenia Colella, Ing. Guido Junior Sarno, Ing. Maria Cristina Li Pizzi, Ing. Amoroso Vincenza, Ing. Susanna Maria Vigliotta, Ing. Antonio Aquino, Ing Silvana Gambale, Ing. Donatiello Giuseppe Antonio, Ing. Paolo de Falco, Ing. Rocco Di Pietro, Ing. Vito Iannaccone, Ing. Ruggero Galasso, Ing. Gerardo Fasolino, Ing. Elvio Rodia.

Il nuovo Consiglio Direttivo si insedierà ufficialmente il prossimo 15 giugno 2026.

In tale occasione verranno definite le cariche istituzionali e verranno tracciate le linee programmatiche per il quadriennio, con un focus particolare sulla tutela della professione, l’aggiornamento tecnico e il supporto ai giovani ingegneri irpini.

La consigliera mandamentale eletta Vigliotta Susanna M. ha così commentato il risultato raggiunto: “le 733 preferenze ricevute sono per me un segno di rinnovata fiducia da parte dei colleghi e una responsabilità verso il mio territorio. Grazie !”