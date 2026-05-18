Mugnano del Cardinale, auguri ad Annamaria Litto “Zipitona” per i suoi 80 anni

MUGNANO DEL CARDINALE – Un traguardo importante, celebrato con l’affetto della famiglia e delle persone più care. Annamaria Litto festeggia oggi il suo ottantesimo compleanno, circondata dall’amore di figli, nipoti, sorelle, fratelli e generi, che hanno voluto dedicarle un pensiero speciale in una giornata così significativa.

Ottant’anni rappresentano una storia fatta di sacrifici, amore per la famiglia, valori autentici e momenti condivisi con chi le è sempre stato accanto. Per tutti coloro che la conoscono, Annamaria è un punto di riferimento prezioso, una donna che con semplicità e generosità ha saputo lasciare un segno nella vita dei suoi cari.

La giornata sarà vissuta tra emozioni, ricordi e sorrisi, in un clima di grande affetto familiare, per festeggiare un compleanno che rappresenta non solo un importante traguardo anagrafico, ma anche una vita piena di amore e dedizione.

Ad Annamaria Litto giungano gli auguri più sinceri da parte dei figli, dei nipoti, delle sorelle, dei fratelli e dei generi, con l’augurio di vivere ancora tanti anni in serenità, salute e felicità.

Agli auguri si unisce anche la redazione di Binus, che porge ad Annamaria Litto i più sentiti auguri per i suoi splendidi 80 anni.