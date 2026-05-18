Mandamento Baianese, farmacie di turno dal 18 al 25 maggio: assistenza garantita sul territorio

Prosegue regolarmente il servizio di assistenza farmaceutica nel Mandamento Baianese con le farmacie di turno operative nella settimana compresa tra il 18 e il 25 maggio 2026.
Un servizio fondamentale per garantire continuità sanitaria ai cittadini, soprattutto durante le ore notturne, nei giorni festivi e nei fine settimana.
Per il turno in corso sarà attiva la Farmacia Vasta di Mugnano del Cardinale, situata in via Vittorio Emanuele n.38. Per informazioni o necessità è possibile contattare la farmacia al numero 081 8257286.
La struttura rappresenta un importante punto di riferimento per il territorio e per i comuni limitrofi, assicurando assistenza nella dispensazione dei farmaci, supporto nelle urgenze e consulenza professionale ai cittadini.
Resta inoltre disponibile il servizio H24 della Farmacia De Sanctis di Nola, operativa tutti i giorni dell’anno. La farmacia si trova in via San Paolo Belsito n.69 a Nola ed è contattabile al numero 081 8237343 oppure tramite email all’indirizzo [email protected].
Il servizio di turnazione continua a rappresentare un presidio essenziale per il comprensorio, garantendo supporto immediato per medicinali, prescrizioni urgenti e prodotti di prima necessità.
Per ulteriori aggiornamenti sulle turnazioni è consigliabile verificare sempre la farmacia attiva prima di recarsi sul posto.