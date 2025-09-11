Domicella inaugura la nuova scuola: il sogno di Stefano Corbisiero diventa realtà

Domicella – Grande emozione e partecipazione questa mattina a Domicella per l’inaugurazione della nuova scuola, un’opera che segna una tappa fondamentale per l’intera comunità.

L’edificio scolastico, moderno e funzionale, è destinato ad accogliere bambini e ragazzi in un ambiente sicuro, accogliente e all’avanguardia. Non si tratta soltanto di un luogo dedicato all’istruzione, ma di un vero e proprio simbolo di speranza e di futuro per il paese.

La cerimonia è stata accompagnata da momenti di commozione, con il ricordo dell’ex sindaco Stefano Corbisiero, che aveva fortemente voluto quest’opera e che purtroppo non ha potuto vederne il compimento. A portare a termine il suo progetto è stato il figlio, l’attuale sindaco Antonio Corbisiero, che con determinazione e impegno ha raccolto l’eredità paterna.

«Questa scuola – ha dichiarato Antonio Corbisiero – è il sogno di mio padre che oggi diventa realtà. È un dono per i nostri ragazzi, un luogo dove crescere, imparare e costruire insieme il futuro di Domicella.»

Un ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione: amministratori, progettisti, lavoratori e cittadini che hanno sostenuto il progetto con fiducia.

L’apertura della nuova scuola rappresenta un passo decisivo per la crescita della comunità domicellese, confermando l’importanza di investire nell’istruzione come motore di sviluppo.

Con l’augurio di un buon anno scolastico, Domicella guarda con rinnovata speranza al futuro delle nuove generazioni.