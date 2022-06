Mugnano del Cardinale – Selena Sacco guest star del Premio Bassa Irpinia 2022

Domani 24 giugno, a partire dalle 21, in piazza Umberto I si terrà la serata di gala della IX edizione del Premio Bassa Irpinia ove saranno premiate le eccellenze dell’anno.

La guest star della serata sarà l’artista Selena Sacco Selena Sacco, artista Irpina, cantante, danzatrice, tamburellista, spazia tra la musica classica e la musica popolare. Studia canto classico formandosi prima presso il Conservatorio D. Cimarosa di Avellino e poi presso il Conservatorio Nicola Sala di Benevento. Diplomanda presso la Scuola Statale di musicoterapia di Gesualdo (AV).

Contemporaneamente, mossa da una forte passione nata in famiglia, affianca agli studi classici una assidua ricerca nell’ambito tradizionale fino ad abbinare discipline olistiche, quali il “Reiki” e la “Bio Energetica”, nelle quali è diplomata, all’insegnamento e alla diffusione delle danze tradizionali.

Selena, dal 1996 ad oggi, ricerca, acquisisce e cataloga passi, ritmiche e melodie della Tradizione Popolare del Sud Italia, viaggiando nelle diverse regioni e stando a contatto diretto con gli anziani del posto. Inoltre comincia un’assidua e costante collaborazione come cantante e danzatrice di diversi gruppi etnomusicali. Attualmente tiene concerti e spettacoli con “Anima Meridionale e Tarantella & Co”, “Trementisti”, “Simone Carotenuto e i Tammorrari del Vesuvio”, “Voci del Sud”,

“Stella Grande e Anime Bianche”, “Le Cuntesse”, “Erasmo Petringa e Mediterranea Sound”, “Tamburellisti di Torrepaduli”, ,

Ha collaborato con “Giuliano Gabriele”, “Kamafei”, “Compagnia Daltrocanto”, Le “Ninfe della Tammorra”, i “Pratolafolk” e molti altri. Nel 2013 fonda l’Anima Meridionale. Nel Gennaio 2014 consegue il Diploma Reiki, metodo “Usui Shiki Ryoho”. Nel 2015 viene iscritta nei ruoli dell’Università Popolare A.N.T.E.O.- NUOVA ERA con la qualifica di Professionista in “Danze Etnico Popolari – Bio Energetica vibrazionale”. Nel luglio 2015 incontra Maristella Martella e comincia a partecipare ai suoi “Taranta Atelier”. Dal 2006 insegna “DANZE TRADIZIONALI DEL UD ITALIA”, tenendo laboratori e seminari in tutta Italia e all’estero. Ha corsi settimanali stabili in diverse province della Campania e corsi periodici presso l’associazione Arci Tavola Tonda a Palermo, l’associazione Pizzica Online a Lecce. Costantemente collabora con l’associazione Scuola di pizzica di San Vito a Brindisi.

In giugno 2020 consegue il “Diploma Nazionale CSEN” per danze sportive, categoria Danze Coreografiche, Danze Etniche, Popolari e di Carattere. Qualifica: Maestro.

