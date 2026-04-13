Mugnano del Cardinale, lavori in corso sul manto stradale

MUGNANO DEL CARDINALE – Proseguono gli interventi di ripristino del manto stradale sul territorio comunale, avviati a seguito dei lavori per la posa della fibra ottica.
Le operazioni stanno interessando diversi tratti della viabilità cittadina, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni ottimali delle carreggiate dopo gli scavi effettuati nei mesi scorsi per il potenziamento delle infrastrutture digitali.
I lavori, eseguiti dalla ditta incaricata, procedono per fasi e con rapidità, comportando lievi rallentamenti alla circolazione.
Si tratta di un intervento necessario per garantire maggiore sicurezza e migliorare la qualità della viabilità, completando così il percorso di ammodernamento della rete digitale sul territorio.
I lavori proseguiranno nei prossimi giorni fino al completamento delle aree interessate, previsto tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.