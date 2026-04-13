Esplosione in casa nel Sannio, paura nel Beneventano: anziana ferita, si ipotizza fuga di gas

Momenti di paura nel Sannio, dove nella giornata di ieri un’esplosione ha scosso la tranquillità di un’abitazione nel Beneventano. Una donna di 86 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale a Benevento per le cure del caso.

Secondo le prime informazioni, la deflagrazione si sarebbe verificata all’interno dell’appartamento dell’anziana. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di una possibile fuga di gas proveniente dalla cucina.

Immediato l’intervento dei soccorritori: sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna, e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione. L’area è stata rapidamente isolata per evitare ulteriori rischi.

Una volta stabilizzata, l’anziana è stata trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero al momento considerate gravi, ma resta alta l’attenzione.

Nel frattempo, i tecnici e le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza domestica, in particolare sull’utilizzo e la manutenzione degli impianti a gas, spesso causa di incidenti che possono avere conseguenze anche molto gravi.